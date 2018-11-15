موجة غبار شديدة تضرب الخرج والمراكز التابعة لها

عادل الحربي(صدى):

ضربت موجة غبار شديدة محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، ما أدت إلى انعدام الرؤية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

ويتوقع أن تستمر موجة الغبار حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، كما وضعت الجهات الأمنية والخدمية في حالة استنفار؛ للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

وكان “الإنذار المبكر” التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدر تنبيهاً أكدت الهيئة من خلاله “أن نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الخميس، وستنتهي -بإذن الله- في الساعة 7 من مساء اليوم.