شخص يعثر على رضيع متوفى داخل كيس بسوق العتيبية

نايف السالم(صدى):

تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا، اليوم الخميس، من أحد الأشخاص بوجود كيس بداخله طفل حديث الولادة ” لَقيط ” بسوق العتيبية في منطقة مكة المكرمة.

ومن جانبها، اتجهت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة جرول والهلال الأحمر والطب الشرعي والبصمات لمباشرة الواقعة؛ حيث اتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة ومتوفى.

وفي السياق نفسه، قامت الجهات المختصة على الفور بإكمال إجراءات البحث والتحري، لكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها.