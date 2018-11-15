شخص يعثر على رضيع متوفى داخل كيس بسوق العتيبية
تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا، اليوم الخميس، من أحد الأشخاص بوجود كيس بداخله طفل حديث الولادة ” لَقيط ” بسوق العتيبية في منطقة مكة المكرمة.
ومن جانبها، اتجهت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة جرول والهلال الأحمر والطب الشرعي والبصمات لمباشرة الواقعة؛ حيث اتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة ومتوفى.
وفي السياق نفسه، قامت الجهات المختصة على الفور بإكمال إجراءات البحث والتحري، لكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3474 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
DNA يجيب خبر المتسبب
محمد[ عدد التعليقات: 2733 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل باب الحرام لا بد القضاء عليه
الطفل فارق الحياة بسبب مجرمين ولا بد بتطبيق القصاص باق حق قتل الطفل