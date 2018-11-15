بالصور.. أمين الشرقية يتفقد موقع المتنزه البري والخدمات المقدمة للمتنزهين

محمد السعران(صدى):

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الموقع الذي خصصته أمانة المنطقة الشرقية للمتنزه البري، هذا اليوم الخميس الموافق 7/3/1440هـ، يرافقه رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، ومستشار معالي الأمين للشؤون الإعلامية محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير إدارة المعدات المهندس خالد الخرجي وعددا من منسوبي بلدية غرب الدمام، والادارات المعنية بالأمانة.

واستمع معاليه خلال الجولة التفقدية التي قام بها لشرح تفصيلي عن الآلية المتبعة في التنظيم والاجراءات المتخذة في توزيع مواقع المخيم على المتنزهين ومشاهدة الخارطة التوضيحية للمتنزه من قبل رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني والمهندس محمد الشاطري، ومدير إدارة المراقبة والنظافة خالد الحبيشي، والتي توضح مواقع المخيمات والخدمات داخل المخيم والآلية الالكترونية في التوزيع، ومواقع الترفيه التي وفرتها الأمانة للمتنزهين، والتي تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، فيما قام معاليه بتسليم أحد المواطنين أول ترخيص موقع مخيم بعد طباعته الكترونيا في موقع مكتب الخدمات البلدية الذي خصصته الأمانة في الموقع، فيما بلغ عدد الطلبات التي استوفت شروط الحصول على مواقع التخييم أكثر من 2400 طلب.

عقب ذلك توجه معاليه في جولة ميدانية لموقع المخيمات بالمنتزه البري ليشاهد المساحات المخصصة للمخيم والعلامات التي تم وضعها داخل المتنزه والتي تبين احداثيات المواقع، والتي سيتم ارسالها لكافة أصحاب المواقع المخصصة في المتنزه لمعرفة مواقعهم عن طريق نظام مخصص لذلك، في الوقت الذي وجه معاليه كافة المتنزهين بضرورة الحفاظ على نظافة موقع المنتزه، مبينا أن الأمانة وفرت خدمات بلدية متكاملة من حيث توزيع الحاويات على كافة المخيمات والتنسيق مع مقاول النظافة لهذا الغرض.

كما التقى معاليه بعدد من المواطنين المتواجدين في الموقع واستمع لبعض مرئياتهم، مؤكدا بأن جميع استفساراتهم واقتراحاتهم هي محل اهتمام .

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتخصيص أرض بمساحة ستة ملايين متر مربع لإقامة متنزه بري يهدف لإقامة المخيمات، في خطوه لإيجاد البدائل عن المخيمات العشوائية وتوفير الأماكن المناسبة للمخيمات لتنظيم العملية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد انتشار العشوائيات التي تسبب تشوها للمظهر الحضري، والتي قامت الأمانة بإزالتها بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.

كما أن الموقع الجديد يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو متر، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، وفق شروط وضوابط.

و أن مساحة المخيم الواحد تتراوح بين 1000 و 1500 متر مربع، والتي تستوعب أعداد كبيرة، في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة الى أن الموقع الجديد يتضمن موقع لإقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك تم تخصيص مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة.