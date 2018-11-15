وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع رئيس الوفد الليبي في أوبك

الرياض(صدى):

اجتمع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعـزيز الفالح اليوم، برئيس الوفد الليبي في منظمة أوبك ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وذلك في مكتب معاليه بالرياض.

وفي بداية اللقاء رحب معالي المهندس الفالح بالضيف، وتمنى له زيارة موفقة للمملكة، كما أشار معاليه إلى ترحيب المملكة بعودة الاستقرار إلى ليبيا وعودة إنتاجها إلى مستويات جيدة، والدور الذي قام به المهندس مصطفى صنع الله في هذا الشأن.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السوق البترولية الدولية، وضرورة تعاون الدول المنتجة من أوبك وخارجها، لإعادة استقرار السوق.

الجدير بالذكر أن الإنتاج الليبي قد وصل إلى مستويات جيدة، حيث تظهر أهمية مشاركة ليبيا في قرارات إعادة توازن السوق خلال اجتماعات الدول المنتجة في الشهر القادم، كما تطرق الحديث في الاجتماع الى سبل تطوير التعاون الفني في مجالات البترول والتصنيع بين البلدين.