إنقاذ 5 معلمات جرفتهم السيول على طريق المهد الجريسية

نايف السالم(صدى):

انقذت فرق الدفاع المدني 5 معلمات وسائق كانوا يستقلون مركبة لنقل المعلمات قبل ان تجرفهم السيول، اليوم الخميس.

واوضحت الادارة العامة للدفاع المدني بالمهد أن الحادث وقع على طريق المهد الجريسية، وتم انقاذهم جميعا، في حين نقلت إحدى المعلمات إلى مستشفى المهد وخرجت لاحقا، وهم بصحة جيدة الان ولله الحمد.