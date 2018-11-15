إنقاذ 5 معلمات جرفتهم السيول على طريق المهد الجريسية
انقذت فرق الدفاع المدني 5 معلمات وسائق كانوا يستقلون مركبة لنقل المعلمات قبل ان تجرفهم السيول، اليوم الخميس.
واوضحت الادارة العامة للدفاع المدني بالمهد أن الحادث وقع على طريق المهد الجريسية، وتم انقاذهم جميعا، في حين نقلت إحدى المعلمات إلى مستشفى المهد وخرجت لاحقا، وهم بصحة جيدة الان ولله الحمد.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3472 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يعينهم المعلمات يطورقون
وحياتهم كلها خطر
اما حوادث او سووايق مجانين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 19 دقيقة
صورة مع التحية والتقدير لمن سمح لهم بالعمل والمغامرة بأروحهم في مثل هذه الأجواء ،،
ومن لم يقم بتعليق الدوام لخطورة ووعورة الطريق؟؟
هل يصح القول هنا بإن الراعي(( وزارة التعليم)) مهمل للرعية؟؟
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))