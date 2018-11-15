توقعات علمية.. الشتاء النووي قد يتسبب في فناء البشرية

واشنطن(صدى):

حذر موقع فوكس الامريكي من مخاطر اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الاسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة مع روسيا منذ عام ١٩٨٧، خاصة ان التحرك نحو التسلح النووي بين الجانبين ربما ينذر بنتائج كارثية ليس على الدولتين فحسب بل على العالم كله، وفقا للموقع.

وتوقع الموقع قياسا على الانفجار الذي خلفته القنبلة النووية التي وجهت الى هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية ان يصل تاثير قنبلة نووية يبلغ مداها التدميري نحو ١٤٠ كيلو طن، الى مقتل ٢٢٠ الف شخص واصابة قرابة ٤٥٠ الف شخص في واشنطن وحدها، الى جانب الخراب الذي قد تخلفه السحابه النووية او سحابة الفطر التي تتكون عقب الانفجار النووي والذي قد يصل الى وفاة ما بين ٥٠ الى ٩٠ من عدد السكان في محيط منطقة يبلغ مداها ٢.١ ميل مربع، وذلك وفقا للاحصاءات النظرية والتصورات الافتراضية التي اعدها مؤرخ الشؤون النووية اليكس ويليرستين.

ومن جانبه قال الان روبوك استاذ العلوم البيئية بجامعة راتجيرز ان اسوأ ما يمكن حدوثه في حالة نشوب حرب نووية هو الدخان لايود الناتج عن الانفجارات