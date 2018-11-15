بالفيديو والصور.. الأمطار ترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية بروضة ” الهويجة “
شهدت روضة ” الهويجة ” شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، هطول مياه الأمطار بشكل كثيف ومتوال خلال هذه الأيام.
حيث ملاءت مياه الأمطار روضة ” الهويجة ” ، لترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية، التي تحيط بها من ” الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ” .
يُذكر أن ” الروضة ” تقع على بُعد 24 كيلو مترًا من أشيقر، شرق طريق ” شقراء- أم حزم ” بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3474 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجعلها خير وبركة
باذن الله السنه هذي ربيعها غير
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله،،
.للهم انفع به البلاد والعباد،
اللهم كما أغثت الأرض بفضلك ورحمتك فأغث قلوبنا بفيض الايمان بك والتوكل عليك والتسليم لك وارحم موتانا وموتى المسلمين،،
اللهم صيباً نافعاً..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله،،
.اللهم انفع به البلاد والعباد،
اللهم كما أغثت الأرض بفضلك ورحمتك فأغث قلوبنا بفيض الايمان بك والتوكل عليك والتسليم لك وارحم موتانا وموتى المسلمين،،
اللهم صيباً نافعاً..
محمد[ عدد التعليقات: 2733 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه ووزنة عرشة ومتداد كلماته