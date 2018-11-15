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  3. بالفيديو والصور.. الأمطار ترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية بروضة ” الهويجة “

بالفيديو والصور.. الأمطار ترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية بروضة ” الهويجة “

بالفيديو والصور.. الأمطار ترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية بروضة ” الهويجة “
عادل الحربي(صدى):

شهدت روضة ” الهويجة ” شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، هطول مياه الأمطار بشكل كثيف ومتوال خلال هذه الأيام.

حيث ملاءت مياه الأمطار روضة ” الهويجة ” ، لترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية، التي تحيط بها من ” الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ” .

يُذكر أن ” الروضة ” تقع على بُعد 24 كيلو مترًا من أشيقر، شرق طريق ” شقراء- أم حزم ” بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3474 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اجعلها خير وبركة
باذن الله السنه هذي ربيعها غير

[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله،،

.للهم انفع به البلاد والعباد،
اللهم كما أغثت الأرض بفضلك ورحمتك فأغث قلوبنا بفيض الايمان بك والتوكل عليك والتسليم لك وارحم موتانا وموتى المسلمين،،
اللهم صيباً نافعاً..

[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله،،

.اللهم انفع به البلاد والعباد،
اللهم كما أغثت الأرض بفضلك ورحمتك فأغث قلوبنا بفيض الايمان بك والتوكل عليك والتسليم لك وارحم موتانا وموتى المسلمين،،
اللهم صيباً نافعاً..

[ عدد التعليقات: 2733 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه ووزنة عرشة ومتداد كلماته

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