بالفيديو والصور.. الأمطار ترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية بروضة ” الهويجة “

عادل الحربي(صدى):

شهدت روضة ” الهويجة ” شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، هطول مياه الأمطار بشكل كثيف ومتوال خلال هذه الأيام.

حيث ملاءت مياه الأمطار روضة ” الهويجة ” ، لترسم بحيرة محفوفة بالكثبان الرملية، التي تحيط بها من ” الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ” .

يُذكر أن ” الروضة ” تقع على بُعد 24 كيلو مترًا من أشيقر، شرق طريق ” شقراء- أم حزم ” بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة.