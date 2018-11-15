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مدونة تكشف عن سر جمالي لمعجون الأسنان بدون تكاليف للسيدات

مدونة تكشف عن سر جمالي لمعجون الأسنان بدون تكاليف للسيدات
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت مادينا شرينزادا مدونة واختصاصية تجميل ، عن سر جمالي لمعجون الأسنان يٌفيد النساء في دون دفع تكاليف إضافية .

وأشارت ، أننا جميعاً نستخدم معجون الأسنان لغسل الاسنان وتبييضها وتغيير رائحة الفم ، ولكنها توصلت إلى تركيبة سرية تستخدمها السيدات للتخفيف من الألم خلال عملية إزالة الشعر الزائد من الجسم .

واعتمدت المدونة في تركيبتها على خلط معجون الأسنان مع الكركم، ثم وضعته على ذراعها وانتظرت حتى يجف قليلا، ثم بدأت بفركه بقوة .

وبعد أن جف الخليط على ذراعها، تقوم بمسحه بقطعة ملابس مبللة، مشيرة إلى أنه نجح في إزالة الشعر دون أن تشعر بألم .


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