مدونة تكشف عن سر جمالي لمعجون الأسنان بدون تكاليف للسيدات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت مادينا شرينزادا مدونة واختصاصية تجميل ، عن سر جمالي لمعجون الأسنان يٌفيد النساء في دون دفع تكاليف إضافية .

وأشارت ، أننا جميعاً نستخدم معجون الأسنان لغسل الاسنان وتبييضها وتغيير رائحة الفم ، ولكنها توصلت إلى تركيبة سرية تستخدمها السيدات للتخفيف من الألم خلال عملية إزالة الشعر الزائد من الجسم .

واعتمدت المدونة في تركيبتها على خلط معجون الأسنان مع الكركم، ثم وضعته على ذراعها وانتظرت حتى يجف قليلا، ثم بدأت بفركه بقوة .

وبعد أن جف الخليط على ذراعها، تقوم بمسحه بقطعة ملابس مبللة، مشيرة إلى أنه نجح في إزالة الشعر دون أن تشعر بألم .