تقرير: طرق التعليم التقليدية أكثر إيجابية

لندن(صدى):

كشف تقرير حديث لمركز اقتصاديات التعليم ببريطانيا أن أساليب التدريس التقليدية أكثر فاعلية وتعتبر ” حاسمة للتعليم الناجح ” على عكس ما يقال عن ضرورة نشر التعليم الممتع .

ووفقا لصحيفة (تليجراف) البريطانية – فأن من بين هذه الأساليب وقوف المدرس أمام الفصل مع إعطاء تعليمات ومعلومات مباشرة وتدريبات مع تكرار التلاميذ للكلمات والجمل وراء المدرس ثم التلقين والحفظ، هو الأفضل ويساعد على نقل المعلومات من الذاكرة العاملة وهي التي تخزن المعلومات بصورة مؤقتة إلى الذاكرة طويلة المدى للتلاميذ.