ميلان يقترب من استعادة ابراهيموفيتش

نواف السالم(صدى):

قالت تقارير صحفية ايطالية اليوم الخميس ان نادي ميلان ابدا اهتمامه بلاعبه السابق، نجم نادي لوس انجيليس جالاكسي الامريكي زلاتان ابراهيموفيتش.

ووفقا للصحافة الايطالية، دخل وكيل اللاعب مينو رايولا في مفاوضات مع ادارة ميلان من اجل ضمه على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع رايولا مبلغا مبدئيا لعقد زلاتان المحتمل، وطلب حصول موكله على ٤ ملايين يورو سنويا، علما بانه لا يمكنه الانتقال في يناير المقبل الا للاعارة او عبر صفقة مالية سيكون طرفها جالاكسي الذي يرتبط مع اللاعب بعقد يمتد حتى نهاية ٢٠١٩.