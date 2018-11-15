تنفذ أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية توعوية للمنشآت حول ضريبة القيمة المضافة خلال شهرين

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ أكثر من 25,100 زيارة توعوية خلال شهري محرم وصفر الماضيين، استهدفت المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف اطلاعها على أهم الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة، وشرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية، إضافةً إلى توضيح المصطلحات الضريبية.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن هذه الحملات الميدانية استهدفت مختلف الأنشطة التجارية، وتصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في عدد الزيارات بواقع 4100 زيارة، تلتها مدينة جدة بــ 4033 زيارة، ثم مكة المكرمة بواقع 3653 زيارة ميدانية، ثم مدينة الرياض بواقع 2917 زيارة.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال تلك الحملات الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من خلال إطلاق العديد من الحملات التي استهدفت عدداً من القطاعات، منذ اليوم الأول لتطبيق الضريبة في المملكة، وذلك ضمن جهودها للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت كافة ، لزيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يتميز بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إضافة إلى المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.