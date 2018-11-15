” كليات التميز ” ومنصة ” نون ” يوقعان اتفاقية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في سوق العمل

سعيد العجل(صدى):

وقعت ’نون‘، منصة التسوق الإلكتروني المحلية الأولى في الشرق الأوسط، اتفاقية تفاهم مع شركة كليات التميز في المملكة العربية السعودية، الشركة الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية لتحل في المهن المستهدفة حسب تصنيف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة.

تتيح هذه الإتفاقية تحديد إطار التعاون المشترك بين منصة نون للتسوق الإلكتروني وكليات التميز بما يضمن خدمة المصالح والأهداف المشتركة بينها ولتحقيق المصلحة العامة وما تضمنته خطة التحول الوطني 2020، و رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير فرص لإنشاء برامج تدريبة أو معاهد أو كليات تقنية أو رعاية متدربين في المعاهد والكليات القائمة بهدف التوظيف.

تعليقاً على هذه الشراكة قال الأستاذ خالد بالغنيم، المدير العام لمنصة نون: “تمثل هذه الشراكة بالنسبة لشركة نون جزءًا مهماً في عملية تمكين الشباب السعودي في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تدريبهم على مهارات كثيرة لبناء سواعد هذا البلد، وإعدادهم بشكل كامل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لدعم التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السوق المحلية والعالمية، ومن أجل مستقبل واعد للوطن وابنائه من الخريجين في مختلف المجالات والأقسام التي تتضمنها شركة نون للتجارة الإلكترونية”.

وأكد الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوظيف ابنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات من خريجي الكليات التقنية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات هو مانتطلع إليه الشركة، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه تم عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مختلفة في المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وانطلاقاً من اهتمامها الكبير بالعملاء ومكانتها كمنصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم العربي، تقدم ’نون‘ تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات بفضل علاقاتها الجيدة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي. كما توفر خياراً بديلاً للبيع بالتجزئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المخصصة للهواتف المحمولة العاملة بنظامي ’آي أوس إس‘ و’أندرويد‘.

يذكر أن شركة كليات التميّز (وهي شركة حكومية) تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دولياً وبالاعتماد على كوادرها العالمية وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية.

وتقدم الكليات التقنية العالمية شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات مما يسهم وبجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة مما يتلائم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.