رسائل تحديث البيانات فخ جديد لسرقة عملاء البنوك

عادل الحربي (صدى):

دعت البنوك جميع عملائها للاحتياط من اساليب النصب والخداع التي يتبعها البعض لسرقة بياناتهم البنكية.

وقال طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أسلوب جديد لسرقة البيانات المصرفية الخاصة بالعملاء، يتمثل في ارسال رسائل نصية وهمية تحذر العملاء من عدم تحديث بياناتات البطاقة المصرفية ليدفعوا الضحية للقلق ويرسل لهم بياناته معتقدا أن الرسائل تخص البنك.

ونفى حافظ امكانية لجوء البنوك لمثل هذه الطرق مؤكدا أن البنوك تتبع أساليب أكثر مهنية واحتراف اذا ما أرادت تحديث البيانات، مجددا تحذيره بعدم الوقوع في هذا الفخ.