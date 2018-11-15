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  3. بالصورة.. مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة

بالصورة.. مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة

بالصورة.. مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة
لندن(صدى):

لجأت مضيفة طيران إلى حيلة غريبة للتخلص من ضجيج أحد الركاب والذي اشتكى من جلوسه بعيداً عن النافذة على الرغم من حجزه لمقعد قريب منها .

ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية اضطرت مضيفة الطيران لرسم شباك على ورقة ووضعها أمام الراكب .

وكتب مستخدم ياباني على ” تويتر ” : ” ذهبت مضيفة الرحلة وعادة مع قطعة من الورق رسمت تقريبًا نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر ” ، وحصلت على أكثر من 7.800 مشاركة وأكثر من 15000 إعجاب .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 27 دقيقة

ذهبت مضيفة الرحلة وعادة مع قطعة من الورق رسمت تقريبًا نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر ” ، وحصلت على أكثر من 7.800 مشاركة وأكثر من 15000 إعجاب .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

[ عدد التعليقات: 3472 ] نشر منذ 26 دقيقة

😂😂😂😂
اقلقها تبي الفكه منه
ولا ودها ترميه من الطيارة😂😂

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 23 دقيقة

مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة لو جلست بجواره يصير انت سحب وغيوم ورعد وبرق ومطر

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