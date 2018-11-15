بالصورة.. مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة
لجأت مضيفة طيران إلى حيلة غريبة للتخلص من ضجيج أحد الركاب والذي اشتكى من جلوسه بعيداً عن النافذة على الرغم من حجزه لمقعد قريب منها .
ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية اضطرت مضيفة الطيران لرسم شباك على ورقة ووضعها أمام الراكب .
وكتب مستخدم ياباني على ” تويتر ” : ” ذهبت مضيفة الرحلة وعادة مع قطعة من الورق رسمت تقريبًا نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر ” ، وحصلت على أكثر من 7.800 مشاركة وأكثر من 15000 إعجاب .
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 27 دقيقة
ذهبت مضيفة الرحلة وعادة مع قطعة من الورق رسمت تقريبًا نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر ” ، وحصلت على أكثر من 7.800 مشاركة وأكثر من 15000 إعجاب .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3472 ] نشر منذ 26 دقيقة
😂😂😂😂
اقلقها تبي الفكه منه
ولا ودها ترميه من الطيارة😂😂
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 23 دقيقة
مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة لو جلست بجواره يصير انت سحب وغيوم ورعد وبرق ومطر