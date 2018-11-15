بالصورة.. مضيفة طيران ترسم ” سحب وشباك ” لراكب اشتكى من بعده عن النافذة

لندن(صدى):

لجأت مضيفة طيران إلى حيلة غريبة للتخلص من ضجيج أحد الركاب والذي اشتكى من جلوسه بعيداً عن النافذة على الرغم من حجزه لمقعد قريب منها .

ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية اضطرت مضيفة الطيران لرسم شباك على ورقة ووضعها أمام الراكب .

وكتب مستخدم ياباني على ” تويتر ” : ” ذهبت مضيفة الرحلة وعادة مع قطعة من الورق رسمت تقريبًا نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر ” ، وحصلت على أكثر من 7.800 مشاركة وأكثر من 15000 إعجاب .