بعد تناوله لحم مطلي بالذهب.. عيسى المرزوق يرد على الانتقادات

خالد الظفيري(صدى):

ظهر الفنان الكويتي عيسى المرزوق بإحدى مقاطع الفيديو وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشارت إليه ” صدى بعنوان ” بالفيديو.. فنان خليجي يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب ” .

وعن ذلك علق ” المرزوق ” على الانتقادات التي تعرض لها إثر هذا المقطع، قائلاً: ” يعني كمية السب اللي جاتلي شيء رهيب، يعني المطعم مرحب فيني شو أسوي أطق الطبق، وأقوله ما تطعمني ياه، بالعكس صورته وكلته، فسق مو فسق ” .

وتابع بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على ” سناب شات ” : ” آكل ذهب أو خشب أو ألمومنيوم أنا حرّ ببطني، تدعي بالسم الهاري وإن شاء الله المرض الخبيث ليش ليش، وآكل لحم ميت أنا؟ ” .

وقال ” المرزوق ” بختام الفيديو: ” ليه تحط في رأسك إن إحنا ما نتصدق وما نسوي، يمكن أنت في جيبك 10 دنانير تتصدق بنص دينار، أنا في جيبي 100 ألف دينار أتصدق بـ 50 ألف هادا موشغلك ” .