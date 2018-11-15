الهلال يستقر على أسماء الراحلين في انتقالات الشتاء

طلال الغامدي(صدى):

بدات ادارة نادي الهلال الاعداد لفترة الانتقتلات الستوية المقبلة من أجل ترتيب اوراق المدير الفني البرتغالي خيسوس، الذي يقود الفريق منذ بداية الموسم للانتصارات المتتالية.

ويعتزم مسؤولو النادي الازرق التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الاجانب لدعم الفريق في المرحلة المقبلة، من اجل حسم المنافسة على صدارة الدوري السعودي.

ويبدو ان الادارة الهلالية استقرت على اللاعبين الراحلين عن الفريق في يناير وهم الثنائي عمر خربين وريفاس الى جانب المصاب عمر عبدالرحمن، في حين لم تكشف بعد عن قائمة المطلوبين لتعويض هذا الثلاثي.

ولم يشارك الثنائي خربين وريفاس كثيرا منذ بداية الموسم في ظل استمرار الفرنسي جوميز اساسيا في هجوم الهلال، بينما تعرض عمر عبدالرحمن لقطع في الرباط الصليبي.