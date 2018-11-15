الدفاع المدني يتدخل لانتشال مواطن حجزته مياه الأمطار في جدة

نايف السالم(صدى):

تلقت قوات الدفاع المدني بمدينة جدة بلاغا من المواطنين صباح اليوم الخميس يفيد بوجود صاحب مركبة احتجزته مياه الامطار داخل مركبته.

وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الانقاذ نحو مكان البلاغ، ونجحت في انتشال صاحب المركبة من داخل مركبته التي احتجزت في تجمع المياه بجدة، وتم نقله لمنطقة آمنة.

واوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ان الامطار جاءت اليوم من خفيفة الى متوسطة على منطقتي جنوب وجنوب شرق جدة.