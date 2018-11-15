من على كرسيه المتحرك.. قال كلمته !

سعيد العجل(صدى):

تحت ظل قيادة لم تألوا جهدا في تقديم كل ما من شأنه ان يرتقي بتلك الهمم التي راهنت عليها وفعــلا كسـبت الرهـان .. فها هـي الــيوم تجنى ثـمرات تـلك الجهــود الكبـيرة الـــتي قــدمت وما زالت تقــدم لإبـناء وطــن يستحق .الدكتور طامي فهيد استاذ التخطيط الاستراتيجي والخبير في ادارة الازمات الذي امضى اكثر مـن عـشر سنوات وهــو يجـوب العـالم طالبا للعلم هـو شاب من ذوي الاحتياجات الخـاصة استـطاع ان يقـدم فـي وقت وجيز عربون محبتـه لوطنه وقيـادته واهـله بشـكل عملي من خلال ما يقـدمه من انجازات علمية وعملية يساهم مـن خلالها مع بقية اخوانه من شباب هـذا الوطن المعطاء في بناء المملكة الفتية.

فبعد ان التحق بالعمل الاكاديمي ومارسه وانخـرط في مـيدان العـمل الخاص وصقـل تجاربه ها هــو اليـوم ينطلق محـلقا فـي سماء العالمية فمن على كرسيه المتحرك قال كلمته ليعين كأول استاذ زائر سعودي مـن ذوي الاعاقــة في احدى الجامعات البريطانية كطاقة ابداعية وذخـيرة علمية وخـبرة عملية ليكـون يـدا تساهم في نقـل المعرفة العلمية والعملية لـلعالم مـمثلا لأغلى وطـن.

وحـين سألناه هـل من كلمة لـكــم في هـذه المناسبة قـال اتشـرف بتـقديم هـذا الانجـاز للـقيادة الرشيدة وللـشعب السعودي الـكريم سائلا ان نكون عند حسن ظـن الجميع قــيادة وشعبا وهذا الـوطن بقيادته وابنائه قادرون على تقديم ما هو اكثر بإذن الله والله الموفق.