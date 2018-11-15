35 ألف دولار أنفقها رونالدو مع صديقته في أقل من ربع ساعة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن نجم كرة القدم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” أنفق مع وصديقته “جورجينا رودريغيز” 35 ألف دولار خلال 15 دقيقة فقط، وذلك خلال زيارتهما للندن الأسبوع الجاري .

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية فإن رونالدو وصديقته إصطحبا ابنه ” جونيور ” معهما في لندن لقضاء برنامج متعدد الأنشطة وحضور مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركي جون إيسنر فى البطولة الختامية للتنس ، وعرض باليه مميز في دار الأوبرا الملكية .

ونشرت جورجينا صورة من الأوبرا، على حسابها في إنستغرام، وعلقت عليها قائلة “حلمي تحقق.. شكرا حبيبي

وأقام رونالدو وعائلته في فندق “بولغاري” الفخم، حيث تبلغ قيمة الغرفة الواحدة أكثر من 10 آلاف يورو لليلة الواحدة

وكان رونالدو قد احتسى مع صديقته من نبيذ “ريتشبورغ” الفرنسي، الذي يعد الأغلى في العالم، وتبلغ قيمته 20 ألف يورو، ثم طلبا نبيذ “بوميرول” الذي يعود لعام 1982، ويبلغ ثمنه أكثر من 10 آلاف يورو .