بالصور.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

لَقِيَ اربع اشخاص مصرعهم ، وأصيب 5 آخرون بإصابات صُنّفت ما بين متوسطة و خطيرة و بسيطة لحادثين منفصلين استنفر على اثرها فرق الهلال الاحمر والدفاع المدني والمرور والتي باشرت الحادثين وتولت مرور الباحة التحقيق في الحادث . .

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين يارس و أنوفا الساعة 6:40 بعد فجر اليوم الخميس على رقم الطواري 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث على طريق الباحة باتجاه الأطاولة تحديداَ بعد الفحص الدوري .

وأفاد الزهراني : بأنه تم توجيه أربع فرق إسعافيه من الهلال الأحمر و فرقة من إسعاف الصحة و بتوجيه و مباشرة للموقع من قبل القائد الميداني سعد الزهراني وعند وصول أول فرقه أتضح بوجود ست إصابات ما بين خطيرهـ و متوسطة وبسيطة .

وقال الزهراني تفصيلاً : بأنه اتضح وجود ست إصابات كانت لثلاثة معلمات و طفلتين ووفاة شاب في الموقع وبعد الكشف على الإصابات تبين وجود إصابة خطيرة لمعلمة وكانت إصابتها بالرأس تم التعامل معها إسعافياَ بالموقع ؛ ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر وأيضاً إصابة متوسطة الخطورة لمعلمة أخرى و تم التعامل معها أيضاً إسعافياً بالموقع و نقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر وايضاَ أصابه لطفلتين أعمارهم من الخمس سنوات والسبع سنوات وتم التعامل مع الإصابات اسعافياَ وكانت إصابتهن مآبين متوسطة وبسيطة.

وتابع الزهراني بان المعلمة الثالثة نقلت عن طريق الدفاع المدني وجميع الإصابات نقلت لمستشفى الملك فهد العام بالباحة .

كما أوضح متحدث الهلال الأحمر بالباحة بأنه ورد بلاغ اخر على غرفة العمليات عن وجود حادث إنقلاب سيارة من نوع جيب برادو الساعة 10:44 صباح اليوم وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع و القيادة الميدانية و المدير الطبي للموقع تحديداَ قبل الفحص الدوري وعند وصول أول فرقة للموقع إتضح وجود ثلاث حالات متوفيه بالموقع بعد الكشف عليهم لمسن في العقد الثامن من العمر و زوجته و أيضاً خادمة منزلية ؛ نسال الله لهم الرحمة و المغفرة .

وكان الحادثين بمتابعة من قبل مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي من خلال جهاز الإتصالات اللاسلكية و الهاتف أولاً بأول لحين الإنتهاء من الحدث الأول والثاني و وجه بتسخير كافة الإمكانيات و إستخدام البرتوكولات الإسعافية راجياً للمتوفى الرحمة و المغفرة و للمصابات بالشفاء العاجل.