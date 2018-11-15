بالفيديو والصور.. ملحمة بأضم تنقل اللحم بصندوق مركبة.. والبلدية تغلقها

حامد العمري(صدى):

وثّق مواطن بأضم طريقة نقل ملحمة لِـ ” لحم ” الذبائح بعد سلخها بمسلخ أضم في صندوق مركبة ، وذلك بطريقةٍ مكشوفة معرّضة للأتربة والغبار والحشرات وخصوصاً أن الأجواء بالمنطقة تعجّ كثيراً بالحشرات ” كالذباب والبعوض وغيرها ” .

حيث نقل أحد العمالة اللحم في الشمس والغبار ودون الخوف من رادع أو مساءلة حيال هذه الطريقة الهمجية ، واللامسؤولة في نقل ما يأكله الناس ويعتقدون الصرامة والجدية في مراقبتها من قِبَل المسؤول .

هذا وقد استغرب الكثير ممن شاهدوا المقطع ، استهتار العامل بل وتساءل أغلبيتهم ، أين اشتراطات البلدية وصحة البيئة وأين متابعتها ؟ فلن يُقبل العذر بأنه قام بذلك على حين غفلة ، فالعملية تمت أثناء الدوام وهو ماتكرر للمرة الثانية ومن الملحمة نفسها ، إذ أنه ليس من إشتراطاتهم للحصول على ترخيص فتح ملحمة وجود مركبة بها ثلاجة لنقل الذبائح من المسلخ فهم يعلمون إذاً كيف تُنقل .

” صدى ” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي والذي بين : أن البلدية فور ورود البلاغ إليها هرعت إلى الملحمة ، وقد أكد أن بلدية محافظة أضم تحرص على متابعة محلات بيع اللحم ( الملاحم ) وتتابعها باستمرار ، وقد تم افهامهم باشتراطات نقل اللحم من المسلخ للملحمة ، حيث أنهم تعهدوا بالالتزام بذلك ، ولكن للأسف ما زال بعض من العمالة غير مبالي بالصحة العامة ويخالفون الاشتراطات بين الفينة والفينة.

وحين سؤال “صدى” له فيما اتخذ حيال ” الملحمة ” المتداول مقطعها ، أوضح أن البلدية قامت بمصادرة اللحم ، وتطبيق النظام بحق الملحمة وإغلاقها احترازا وتمهيدا لتطبيق اللوائح والانظمة عليها .