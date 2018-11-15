بالفيديو.. الأمطار تستمر والطائرات عالقة بمدرج الكويت

خالد الظفيري(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة إعلان أحد الطيارين للركاب بالكويت عن صعوبة التحرك، إذ لم يعطِ برج المراقبة الإذن بالإقلاع.

وجاء ذلك في ظل الأحوال الجوية وانتشار المياه في ممرات المطار، حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي التقلبات الجوية في الكويت والهطول الغزير للأمطار.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تعليق حركة الملاحة في المطار الرئيسي بالبلاد، وتم تحويل جميع الرحلات إلى مطارات الدول المجاورة.