القبض على محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي في قضيتها ضد ترامب

واشنطن(صدى):

صرحت شرطة لوس أنجلوس إنها ألقت القبض على المحامي مايكل أفيناتي، الذي يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في قضيتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للاشتباه في ضربه امرأة في مبنى سكني .

ورغم الإفراج عن ” أفيناتي ” بكفالة إلا أنه يأمل في أن التحقيقات تثبت براءته حيث ألمح إلى أنه قد يترشح للرئاسة في 2020 عن الحزب الديمقراطي قائلاً: “لم أضرب امرأة قط. ولن أضرب امرأة أبدا. كنت دوما مدافعا عن حقوق المرأة على امتداد مسيرتي المهنية” .

جدير بالذكر أن محامي الرئيس الأمريكي طالبوا بتعويض قدره 20 مليون دولار من” دانييلز” عن الضرر الذي لحق بترامب نتيجة انتهاكها اتفاقا بعدم الإفصاح، وُقع معها قبل انتخابات عام 2016، حسب قول ترامب

. وتزعم الممثلة بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب، بدأت عام 2006 واستمرت لعدة أشهر