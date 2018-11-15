رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة تظهر بـ مجسمات سلكية في لندن

لندن(صدى):

سيتواجد فريقنا في عرب جي تي قريباً إن شاء في حدث إطلاق سيارة رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة كلياً ، وبدأ العد التنازلي قبل الكشف عن الجيل الثاني من صغيرة عائلة سيارات رنج روفر ليقوم الصانع البريطاني لاند روفر بتشويقنا بطريقة مميزة .

عملية التشويق كانت من خلال إطلاق مجسمات لـ سيارة رنج روفر ايفوك 2020 مصنوعة من الأسلاك بالحجم الكامل لـ سيارة الكروس أوفر ، وتم وضع هذه المجسمات في مواقع عدة من العاصمة البريطانية لندن .

وكانت لاند روفر السباقة إلى ابتكار مفهوم السيارات الفاخرة الصغيرة متعددة الاستخدامات بإطلاقها طراز رنج روفر ايفوك – range rover evoque في عام 2010 ، ويبشر الجيل القادم من هذا الطراز الحائز على الكثير من الجوائز بتأثير مماثل عبر إرساء معايير جديدة لناحية التصميم والأداء والاستدامة .

2020-evoque

وتولى تصميم هذه المجسمات الفنية الملونة نفس الفريق المسؤول عن تصميم سيارة رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة ، وهي بذلك تغتزل الفلسفة التصميمية التي تقف وراء الأبعاد المتناسقة لهذه السيارة الكروس أوفر ، وتجمع الهياكل المصنوعة بالحجم الكامل للسيارة بين الخطوط البسيطة والحداثة لإبراز جمالية السقف الانسيابي وخط العرض المرتفع الذي يحدد ملامح ايفوك الجديدة الشبيهة بـ سيارات الكوبيه .

وتم توزيع أربعة من هذه الأعمال الإبداعية على مواقع بارزة من حيي كينسينغتون و تشيلسي في لندن ، وقد تم تشطيبها بألوان النحاسي والأزرق والأحمر .

صور رنج روفر ايفوك 2020

وبهذا الخصوص، قال جيري ماكغفرن، مدير التصميم لدى شركة لاند روفر : “تم صنع هذه الهياكل لاستشفاف ملامح سيارة رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة التي تجسد في مضمونها نهج الحداثة التصميمية لـ سيارات رنج روفر ، ولم نجد مكاناً أفضل لعرض هذه الأعمال الفنية من وسط لندن التي تعد واحدةً من أعرق مدن العالم”.

وتشكّل رنج روفر ايفوك قصة نجاح عالمية المستوى بتسجيلها مبيعات تجاوزت 750 ألف سيارة وفوزها بأكثر من 225 جائزة دولية .