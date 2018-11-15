أسباب الشعور بالجوع أوقات الفراغ

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أوضحت خبيرة تغذية سبب الشعور بالجوع أوقات الفراغ مؤكدةً أن الدماغ هو من يطلب الطعام.

وأشارت أن الدماغ يحاول ملء الفراغ والإحساس بالملل جسديا، وبالتالي تكون الوجهة هي الطعام باعتباره مسكنأَ للدماغ، كذلك لشعور بالتوتر يزيد إنتاج الجسم لهرمون الأدرينالين، والكورتيزول، ويقلّل من إنتاج السيروتونين في الدماغ ممّا يسرّع الشعور بالجوع.

وينصح دائماَ تناول الطعام ببطء لأن الأكل بشكل سريع لا يجعل المعدة تأخذ حاجتها من الوقت لإرسال الإشارات اللازمة للدماغ.