مدني الباحة يتلقى تنبيها متقدما عن حالة الطقس بالمنطقة

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول .

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, المخواة, قلوة, المندق, والعقيق, والحجرة، والاجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى 10 مساءً .

وجدد الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع ارشادات السلامة في مثل هذه الحالات .