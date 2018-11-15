دراسة غريبة تكشف عن الأعضاء التي ستختفي من جسم الإنسان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أثبت دراسة وصفت بالغريبة أن أعضاء من جسم الإنسان ستختفي مثل أصابع القدمين- كانت أصابع القدمين ضرورية للتوازن في الوضع العمودي، ولكن مع الوقت انتقل مركز ثقل جسم الإنسان، إذ أصبح إبهام القدم (الإصبع الكبير) الأساس لتوازن الجسم. ولذلك لا يستبعد العلماء اختفاءها بعد عقود.

وأضراس العقل- كان طعام أسلافنا يتكون من مواد تحتاج إلى مضغ جيد وكانت أضراس العقل عندهم قوية ومهمة جدا، بينما اليوم، نظراً إلى أنّ نوعية الطعام أصبحت مختلفة، لم يعد مضغ الطعام يصل إلى أضراس العقل ولذلك يسود اعتقاد بأنّها ستختفي.

والعصعص-هذا الجزء السفلي من العمود الفقري يتكون من بضعة فقرات، تشكل عند الحيوانات بداية الذيل ولكن الإنسان المعاصر لا يمكنه التباهي بذيله، لذلك فإن العصعص ليس سوى عضو بدائي ناقص النمو.