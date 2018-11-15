” سناب شات ” الأم تخضع للتحقيق

واشنطن(صدى):

كشفت الشركة الأم لـ ” سناب شات ” امس الأربعاء عن استدعاء وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات لها للتحقيق معها على خلفية ادعاءات التلاعب في عملية طرح الشركة للاكتتاب العام بقيمة 3.4 مليار دولارفي 2017

ويريد المحققون معرفة ما إذا كانت “سناب” – صاحبة تطبيق الصور الشهير – قللت من أثر المنافسين مثل ” إنستجرام ” على توقعات نمو الشركة

وجاء الاستدعاء بناءً على دعوى جماعية قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس في مايو/أيار 2017، اتهمت “سناب” بإصدار بيانات خاطئة ومضللة حول صحة الأعمال ، قللت من أثرمنافسيها مثل “إنستجرام” على توقعات نمو الشركة .