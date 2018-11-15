يوميا.. إنهاء خدمة 60 موظفا سعوديا بالعمل الحكومي

حمود العنزي(صدى):

كشفت تقارير، عن تلقي وزارة الخدمة المدنية خلال العام الماضي 21949 قرارًا يتضمن إنهاء خدمة التقاعد لبلوغ السن النظامية، أو التقاعد المبكر، أو الاستقالة لموظفين سعوديين يعملون في الأجهزة الحكومية المختلفة.

ويأتي ذلك بمعدل 60 موظفًا سعوديًا يتم إنهاء خدماتهم من تلك الجهات بشكل يومي، بينما قامت الوزارة بمتابعة حسن تطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية والتأكد من أن القرارات الصادرة من الأجهزة الحكومية تتماشى مع هذه الأنظمة والقرارات المتعلقة بها.

وعلى جانب آخر، استقبلت ” الخدمة المدنية ” 193.512 قرارًا صادرًا عن الجهات الحكومية، تصب النسبة الأكبر منها في صالح الترقيات بعدد 81.782 قرارًا، ثم القرارات المتعلقة بالمؤهلات العلمية بعدد 25.807 قرارات، لتأتي عقبها إنهاء الخدمات والتي لامست 22 ألف قرار في اثني عشر شهرًا.