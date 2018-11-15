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تناول السمك مرة أسبوعيا يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تناول السمك مرة أسبوعيا يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يجهل الكثير الفوائد الكبيرة للأسماك ، فالأسماك أحد أكثر الاطعمة الصحية المفيدة ، فتمد الأسماك الجسم بما يحتاجه من عناصر هامة ، وتساهم الأسماك أيضآ في الحماية من الكثير من الأمراض ، فأكدت الدراسات أن السمك يحمي من أمراض القلب لاحتوائه على ا لكولسترول، الذي يدخل في صناعة الأدوية

ويعد السمك ذو فائدة هائلة بالنسبة لمرضى جلطات القلب ، وينصح الأطباء مرضى جلطات القلب بتناول الأسماك 5 مرات في الأسبوع الواحد، و للوقاية من الإصابة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض بالقلب مرة واحدة أسبوعياَ.


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