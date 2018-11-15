فوائد جمالية لحمض الليمون تجهلها السيدات

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من خبراء التغذية ، عن فوائد جمالية تهم النساء لليمون الحامض ، مٌشيرين إلى أنه رغم دخول الليمون الحامض في الكثير من الوجبات الغذائية لفوائدة الكثيرة ، فإن له فوائد جمالية أيضا لبشرة النساء ، بوصفات تٌطبق بطرق بسيطة في المنزل .

ومن هذه الفوائد الجمالية لليمون الحامض :

– تفتيح البشرة: من المعروف أن الحامض غني جداً بالفيتامين “سي” وحمض الستيريك، لذلك فإن استخدامه بشكل منتظم كل يوم على البشرة بوضع كمية من هذا العصير على قطنة وتنظيف الوجه، حيث يساعد ذلك على تفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء.

-تفتيح الشعر: يساعد الحامض على عملية تفتيح الشعر، ويمكن تطبيقه على الشعر لتفتيح لونه قليلاً وبشكل طبيعي دون استعمال المواد الكيماوية المضرة.

أما طريقة الاستعمال فتتم بوضع بعض العصير على شعرك ثمّ تعريضه للشمس لمدة ربع ساعة، على أن تتكرر هذه العملية أكثر من مرة خلال الشهر، للحصول على درجة التفتيح المطلوبة.

-علاج فعال للأظافر: تعاني أغلب السيدات بسبب الماء الساخنة وأدوات التنظيف من مشكلة تشقّق الأظافر واصفرارها وتلفها، ولتفادي هذه الامور جربي عصير الليمون الحامض، من خلال مزج كمية منه مع زيت الزيتون، ويتم ذلك بنقع الأظافر مرّتين على الأقل أسبوعياً.

– تشقّق الشفاه: يمكن التخلص من تشقّق الشفاه وجفافها من خلال عصير الحامض بعد خلطة بكمية مناسبة من زيت الخروع والجليسيرين، على أن يوضع الخليط طوال الليل ويتم إزالته عن الشفاه في الصباح لرفع الخلايا الميتة عنها.