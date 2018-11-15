” فيسبوك ” توجه فريقها الإداري باستخدام جوالات أندرويد لهذا السبب

واشنطن(صدى):

وجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ” فيسبوك ” فريقه الإداراي، باستخدام الجوالات العاملة بنظام التشغيل ” أندرويد ” فقط؛ وذلك لأن عدد مستخدميه حول العالم أعلى من مستخدمي نظام تشغيل ” آبل آي أو إس ” .

واتُخذ هذا القرار بعدما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة ” آبل ” تيم كوك ” فيسبوك ” ؛ بأنها خدمة تتاجر بحياة الفرد الشخصية، مشيرًا إلى أن الخصوصية هي حق من حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن ” فيسبوك ” ليست أول شركة تفعل ذلك، إذ شجعت شركات تكنولوجية أخرى مثل ” سناب ” موظفيها بشدة لاستخدام جوالات عاملة بنظام ” أندرويد ” .