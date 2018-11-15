إدارة الطرق بعسير تنتهي من وضع الحمايات الخرسانية على طريق عقبة الصماء

محمد السعران(صدى):

أنهت إدارة الطرق بمنطقة عسير من وضع الحمايات خرسانية لرفع السلامة المرورية على طريق عقبة الصماء التابعة لمحافظة رجال ألمع ، وذلك حماية للطريق وأماناً للمسافرين عليه من الإنهيارات الجبلية التي قد تحدث بفعل الأمطار أو عوامل التعرية الجوية بما يضمن عدم تساقط الصخور في مسارات السيارات ، بالإضافة إلى منع تكون الأتربة وغيرها والتي قد تحملها السيول والأمطار .

كما قامت إدارة الطرق بوضع العديد من اللوحات الإرشادية المرورية على طول الطريق والتي تحدد المسارات للسائقين والإتجاهات والمنحدرات تفادياً لحدوث أي انحراف للمركبات لا قدر الله .

وتأتي هذه المجهودات الكبيرة التي قامت بها إدارة الطرق بمنطقة عسير نتيجة للأهمية البالغة التي تحظى به ،وتعتبر هذه العقبة مهمه للغاية لأن العديد من المسافرين يسلكونها بشكل رهيب لأهميتها حيث أنها تربط بين محافظة رجال ألمع ومدينة أبها وتكثر بها وقت الأمطار الانهيارات الجبلية ،وكما.يستغل الموظفون العاملون من رجال ألمع عقبة الصماء للتوجه إلى أبها والعكس كذلك .