الجدعان: الاقتصاد يشهد نمو إيجابي هذا العام

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، إن الاقتصاد السعودي يشهد مرحلة نمو إيجابي خلال العام الجاري 2018 ، وذلك في اطار برنامج التوازن المالي الذي يشهد تطورات مهمة أسهمت في تعزيز القطاعات و الشركات و الأسواق.

وأوضح الجدعان أن للحكومة فضل في دعم الاصلاحات حيث تم طرح 5 طروحات دولية و 8 محلية بقيمة 298 مليار ريال ، وذلك منذ اطلاق البرنامج لتطويرالصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية .

ومن المقرر أن خلال السنوات المقبلة تشهد المملكة مزيدا من النمو الاقتصادي المتصاعد، وسوف تنعكس آثار هذا النمو على المصالح العليا للوطن وعلى مصالح المواطنين المتمثلة في تصعيد العمليات التنموية في كل مجال وميدان والمتمثلة في الارتقاء بوسائل رخاء المواطنين وعيشهم الرغيدة .