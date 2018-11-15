في 10 دقائق.. بيع قلادة ملكة فرنسا السابقة بـ36 مليون دولار

باريس(صدى):

سجلت قلادة من اللؤلؤ والألماس تعود لملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت رقماً قياسياً على الصعيد العالمي لسعر اللؤلؤ حيث بيعت بـ 36.427 مليون دولار ، ولك وفقاً لدار مزادات دار مزادات سوذبيز .

ووفقاً للخبراء ييفوق ثمن القلادة وحدها ثمانية أمثال القيمة المقدرة لمئة قطعة ترجع لعائلة بوربون بارما التي طرحت في مزاد أقيم في جنيف ومنها عشر قطع من مجوهرات الملكة التي انتهت حياتها بالإعدام .

الجدير بالذكر أن مدة المزاد على القلادة استغرقت حوالي عشر دقائق فقط .