بعد إصابته أمام الأهلي.. تحسن كبير في حالة حارس النصر

نواف السالم(صدى):

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس النصر الاسترالي، وجود تحسن كبير في إصابته، حيث سيخضع اللاعب بعد غد السبت لكشف طبي دقيق.

و سيجري ” جونز ” أشعة مقطعية على الراس؛ من أجل التأكد من سلامته تمامًا والعودة تدريجيًا في التدريبات، حيث سيخضع اللاعب لتدريبات لياقية بإشراف الجهاز الطبي قبل الدخول تدريجيًا في تدريبات الفريق الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الإيجابي في حالة اللاعب سيساعد في زيادة حظوظه باللحاق بمواجهة الديربي أمام الهلال في الجولة ال12 من الدوري السعودي للمحترفين، والمقررة في الثامن من ديسمبر المقبل، أو حتى المواجهة التي تسبقه أمام الوحدة.

يُذكر أن ” جونز ” كان قد أُصيب في مواجهة الأهلي بعد تدخل زميله البرازيلي برونو أوفيني عليه في إحدى الكرات المشتركة؛ حيث تسبب ذلك في إصابة قوية للحارس وتم نقله للمستشفى، قبل أن تظهر الفحوصات الطبية إصابة براد جونز بارتجاج في المخ.