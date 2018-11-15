الأهلي ينهي التزاماته مع سوزا وتفاريس

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة النادي الأهلي، التزاماتها تجاه جوزيف دي سوزا لاعب الوسط، ودجانيني تفاريس، رأس الحربة، بتسليمهما بقية دفعات مقدمات عقديهما؛ حيث كان النادي مهددًا بالغرامات والشروط الجزائية، في حال تأخره عن تسديد هذه المستحقات.

ومن جانبها، كشفت مصادر أن إدارة الأهلي استدعت اللاعبين وطالبت بإمهالها فرصة لتوفير مستحقاتهما، بعد أن تأخرت عن الموعد المحدد؛ حيث اتفق الطرفان على موعد جديد لتسلم المستحقات، بالإضافة إلى راتب شهر، أسوة بزملائهما في الفريق.

ومن الجدير بالذكر، أن انضمام الثنائي كلّف خزينة الأهلي 135 مليون ريال، 60 منها قيمة صفقة سوزا، و75 ثمن توقيع تافاريس.