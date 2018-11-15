أسعار النفط تستقر في ظل توقعات اقتصادية متشائمة

وكالات(صدى):

استقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن تخلت عن انخفاضات سجلتها في وقت سابق، لكن المعنويات في السوق ظلت تتسم بحالة من الحذر بفعل مخاوف من تخمة إمدادات في ظل توقعات اقتصادية متشائمة.

وبحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 66.17 دولار للبرميل مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.29 دولار للبرميل مرتفعة أربعة سنتات من سعر التسوية السابقة.

ويقول متعاملون إن خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي تغلبا على خسائر تكبداها بفعل مؤشرات على أن الصين والولايات المتحدة ربما تتخذان خطوات لتصعيد نزاعهما التجاري المرير.