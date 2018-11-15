انطلاق ” ​تويوتا بريوس 2019 ” في معرض لوس أنجلوس مع خيار الدفع الكلي

لوس أنجلوس(صدى):

يستمر العد التنازلي لمعرض لوس أنجلوس للسيارات حيث أصدرت تويوتا أول صورة تشويقية لبريوس موديل 2019 ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن السيارة يوم 28 نوفمبر ، ومن المرجح أن يتم عرض الطراز المحدث بنظام دفع رباعي جديد في الولايات المتحدة. ولا يزال هذا غير مؤكد في هذه المرحلة ، لكن الشركة لمحت بقوة إلى ذلك بالقول بأن السيارة الهجين جاهزة للتعامل مع الطرق العادية والثلجية.

ولا يعد قرار عرض نظام الدفع الكلي في سيارة بريوس مفاجئًا للغاية نظرا لأن النسخة اليابانية متوفرة بنظام الدفع الرباعي E-Four منذ سنوات.

وتتميز السيارات المجهزة بهذا النظام بمحرك كهربائي إضافي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية لمزيد من السحب.

ويبلغ سعر هذا النظام 1.706 دولار في اليابان وهو صغير بما فيه الكفاية مما يجعل نسخ الدفع الرباعي كلها لديها نفس مساحة التخزين الخلفية التي يملكها نظرائهم الذين يستخدمون الدفع بالعجلات الأمامية.

ومع ذلك ، فإن النموذج أقل كفاءة بشكل طفيف في استهلاك الوقود بمتوسط 2.9 لتر / 100 كم.

ولا تكشف الصورة التشويقية الكثير ولكنها تؤكد أن السيارة المحسنة ستحافظ على التصميم المثير للجدل, ومع ذلك ، يمكن أن يكون للسيارة واجهة أمامية جديدة ومصابيح أمامية معاد تصميمها.

ويمكن أيضا أن يتم تحديث الجزء الخلفي مع الصادم الجديد والمصابيح الخلفية بالتصميم المطور.

ولا تزال مواصفات الأداء غير مؤكدة ، لكن الطراز الحالي يحتوي على محرك أتكنسون سعة 1.8 لتر ينتج 95 حصاناً وعزم دوران 142 نيوتن متر. ويدعمه نظام هجين يحتوي على محرك كهربائي يولد قوة 71 حصان وعزم دوران 162 نيوتن متر. وهذا الإعداد يعطي النموذج قوة مجمعة بواقع 121 حصان.