هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة

مكة المكرمة(صدى):

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع لاسيما وأنه قد يصادف وجود حالات ماطرة.

ودعت في حالة التوجه إلى المناطق البرية إلى اختيار الأماكن المناسبة للتنزه، بعيداً عن مجاري الأودية والسيول، والمستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود ومراقبة الأطفال بشكل مستمر .