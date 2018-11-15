إنطلاق العمل بـ ” حكم الفيديو ” بدءً من هذه المباراة

نواف السالم(صدى):

قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بدء العمل بنظام حكم الفيديو المساعد بدءً من دور ربع لنهائي في كأس آسيا مطلع 2019 بالإمارات .

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو في سبتمبر (أيلول)، لكنه أكد اليوم الاستقرار على تطبيق النظام في 7 مباريات في كأس آسيا، وبدءاً من دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تشهد بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا ، تغيير قرارات مصيرية عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا .

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو منذ سبتمبرالماضي لكنه أكد اليوم الاستقرار على تطبيق النظام في 7 مباريات في كأس آسيا، وبدءاً من دور ربع النهائي .