” العامة للحبوب ” تطرح مناقصة لاستيراد 475 ألف طن قمح

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الخامسة والأخيرة لهذا العام 2018 لاستيراد كمية 475 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس2019) بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 4 بواخر، و 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.