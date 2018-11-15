بالصور.. سفيرة بلجيكا: لديكم تاريخ مشرف يستحق الإشادة

محمد السعران(صدى):

كشفت سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة العربية السعودية دومينيك مينور أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا وصل إلى مليار دولار خلال آخر إحصائية معتمدة، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على عدة جوانب منها قطاع المال والأعمال وكذلك في مجال النسيج.

وأكدت سفيرة مملكة بلجيكا بالمملكة أن هناك عدداً لايتجاوز 400 بلجيكي في الأراضي السعودية وجميعهم يمارسون العمل التجاري والاستثماري، مؤكدة أنه لايوجد أي سائح بلجيكي بالمملكة وذلك بسبب عدم إقرار التأشيرات السياحية في المملكة بعد.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في «قافلة نخبة السياحية العربية» التي شهدت زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني برئاسة وحضور صاحب السمو الملكي فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

تعزيز السياحة

وأضافت السيدة دومينيك مينور، أن مملكة بلجيكا تتميز بعدد من الأماكن السياحية ‏من ضمنها العاصمة ‏من حيث المباني التاريخية والحدائق ‏الجميلة التي تهم السائح، مضيفة بأنه وفي المستقبل القريب سوف يتم التركيز أكثر على الجانب السياحي حتى يتم جذب أكبر عدد من السياح من جميع دول العالم.

تاريخ مشرف

وحول جولة نخبة السياحة العربية بالرياض والتي شاركت بها مع وفد رفيع المستوى وبرفقة إعلاميين عرب، قالت: ‏لقد سعدت كثيراً ‏بالجولة واطلعت خلالها على تاريخ المملكة ومسيرة توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه، مبينة أن الزيارة التي شملت زيارة المتحف الوطني وقصر المصمك، أبهرتني فلديكم تاريخ مشرف ومشرق ويستحق الإشادة.

متاحف أثرية

يذكر أن سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور قد شاركت في الجولة السياحية التي نظمها اتحاد الصحافة السياحي وشملت زيارة معالم الرياض والاطلاع على أبرز متاحفها، وشملت الزيارة زيارة المتحف الوطني والذي يضم بين طياته الكثير من المتاحف الآثرية والتي تخلد ذكريات عظيمة مع وجود بعض التحف الأثرية ذات القيمة الهامة والمعاني الشامخة.

المتحف الوطني

كما يتوفر المتحف الوطني بالرياض على الكثير من المخطوطات واللوحات مع وجود تماثيل يرجع وجودها إلى عصور ما قبل التاريخ، وتم تقسيمه إلى أكثر من 8 قاعات رئيسية كل قاعة تتخصص في جزء معين من التاريخ السعودي القديم.

عرض مرئي

ثم اتجه أعضاء القافلة إلى قصر المصمك والذي يعد الأبرز سياحيا في المملكة ويمتاز بخصوصية كبيرة؛ لارتباطه الوثيق بتاريخ المملكة ومراحل تأسيسها، ويحتوي المتحف على لوحات وخرائط ومجسمات وصور تاريخية وخزائن قديمة وعرض مرئي للزوار يحكي عن عمق رحلة وكفاح المؤسس الملك عبدالعزيز في استرداده الرياض، التي كانت أساساً ومنطلقاً نحو تأسيس وتوحيد ما تبقى من أجزاء المملكة العربية السعودية.

مبادرة سياحية تثقيفية

من جهته قال سفر العتيبي رئيس اتحاد الصحافة السياحي إن مبادرة قافلة نخبة السياحة العربية تهدف لتسليط الضوء على بعض أبرز معالم المملكة السياحية والأثرية وتتضمن المبادرة زيارة قصر المصمك والمتحف الوطني، وقد ضم وفد الزيارة سفيرة مملكة بلجيكا وعدداً من الإعلاميين العرب والسعوديين والمهتمين، والجولة برعاية «فريق رواحل» وبضيافة «مطاعم الرومانسية».