” ترامب ” يغازل الديمقراطيين ويمنح السجناء ” فرصة ثانية للحياة “
أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” عن موافقته على تمرير إصلاحات جديدة في العدالة الجنائية لم تحدث قبل جيل كامل ، وذلك من خلال وضع برنامج تأهيلي للسجناء وتدريبهم للحصول على وظائف بمجرد الإفراج عنهم .
وقال ترامب “سنفعل شيئا لم يتم تنفيذه منذ سنوات عديدة وهو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ” متابعاً ” سنعطيهم فرصة ثانية للحياه ” .
وأشار المحللون أن “ترامب ” يرغب في العمل بشكل وثيق مع الديمقراطيين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي انتزع فيها الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب، فيما لايزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من المغازله عند الرغبه في الحصول على شي معين-وهل تعتبر نفاق ام السياسه لاتعترف بذلك-