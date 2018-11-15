” ترامب ” يغازل الديمقراطيين ويمنح السجناء ” فرصة ثانية للحياة “

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” عن موافقته على تمرير إصلاحات جديدة في العدالة الجنائية لم تحدث قبل جيل كامل ، وذلك من خلال وضع برنامج تأهيلي للسجناء وتدريبهم للحصول على وظائف بمجرد الإفراج عنهم .

وقال ترامب “سنفعل شيئا لم يتم تنفيذه منذ سنوات عديدة وهو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ” متابعاً ” سنعطيهم فرصة ثانية للحياه ” .

وأشار المحللون أن “ترامب ” يرغب في العمل بشكل وثيق مع الديمقراطيين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي انتزع فيها الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب، فيما لايزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ.