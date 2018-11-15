أرامكو: توفر 1100 وظيفة بانتهاء المشروع المشترك مع ” فاركو ” الأمريكية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة “أرامكو ” العملاقة عن توفير 1100 وظيفة بنسبة سعودة لا تقل عن 65 % بالتزامن مع الإنتهاء من المشروع المشترك مع شركة ” فاركو الوطنية لآبار النفط ” الأمريكية والمعني بتطوير معدات حفر برية وخدمات ما بعد البيع في رأس الخير وذلك بنهاية العام الجاري .

وأكدت ” أرامكو” أن المشروع قد تسلم رخصة الإستثمار لمزاولة أنشطته وجاري العمل على قدم وساق للإنتهاء منه لتعزيز فرص العمل وتنامي تنامي صناعة الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورفع الصادرات .

الجدير بالذكر أن ” أرامكو” تمتلك حصة تنبلغ 30 % من المشروع فيما تملك ” فاركو ” الحصة الباقية .