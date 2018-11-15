زوج يصف الحياة مع طليقته بـ ” عيشة القبور ” .. فماذا كانت تفعل؟
يعتقد البعض أن الطلاق نهاية لمرحلة من الخلافات والأزمات الزوجية، ولكن الحقيقة واضحة لتؤكد أنه بداية لرحلة جديدة لا تخلو من الألم والمشقة
أقدمت زوجة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد طليقها تطالب بالنفقة ، وذلك بعد انفصالهما بشكل ودي.
أوضح الزوج أنه انفصل عن زوجته بشكل ودي مبرراَ أنها ” عاشقة للنكد ” ، ولكن فوجأ بعد الانفصال أنها أقامت ضده دعوى نفقة ب 300 جنيها شهريا ، وبسبب عسر الحال لم يتمكن من دفع النفقه ، فأقامت دعوى أخرى حتى وصول المتجمدات إلى 8 آلاف جنيها ، مشيراَ أمام المحكمة أن عمله باليوميه ، ومع ذلك لا يود الرجوع إليها
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38316 ] نشر منذ 1 ساعة
💔
شايب👴 على فراش الموت مسك يد زوجته
وقال لها: يوم أنطردت من العمل كنت واقفة معي👴
قالت: صح💁
قال: ويوم خسرت في الأسهم وفلست ما تركتيني👴
قالت: صح🙅
قال: وأنا مريض وقفتي جنبي👴
قالت: صح🙎
قال: والحين وأنا أموت وأنت واقفة معي😵
قالت: صح🙋
قال: ما تلاحظين أن وجهك وجه مصايب🙆
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
صدمها ناكر الجميل
😂😂😂😂