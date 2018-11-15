زوج يصف الحياة مع طليقته بـ ” عيشة القبور ” .. فماذا كانت تفعل؟

القاهرة(صدى):

يعتقد البعض أن الطلاق نهاية لمرحلة من الخلافات والأزمات الزوجية، ولكن الحقيقة واضحة لتؤكد أنه بداية لرحلة جديدة لا تخلو من الألم والمشقة

أقدمت زوجة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد طليقها تطالب بالنفقة ، وذلك بعد انفصالهما بشكل ودي.

أوضح الزوج أنه انفصل عن زوجته بشكل ودي مبرراَ أنها ” عاشقة للنكد ” ، ولكن فوجأ بعد الانفصال أنها أقامت ضده دعوى نفقة ب 300 جنيها شهريا ، وبسبب عسر الحال لم يتمكن من دفع النفقه ، فأقامت دعوى أخرى حتى وصول المتجمدات إلى 8 آلاف جنيها ، مشيراَ أمام المحكمة أن عمله باليوميه ، ومع ذلك لا يود الرجوع إليها