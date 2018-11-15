المنتخبات العربية تسعى للوصول لنهائيات أمم إفريقيا

طلال الغامدي(صدى):

تسعى المنتخبات العربية للحاق بركب المتأهلين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالكاميرون، وذلك عندما تخوض فعاليات الجولة 5 بالتصفيات المؤهلة للمسابقة؛ حيث ضمنت الكرة العربية حتى الآن مقعدين لها في البطولة التي ستقام في يونيو المقبل، بعدما حسم منتخبا تونس ومصر تأهلهما للنهائيات.

ويتطلع المنتخب المغربي، الفائز بأمم أفريقيا 1976، لفك عقدته مع المنتخب الكاميروني وتحقيق انتصاره الأول عليه في تاريخ مواجهاتهما، وذلك حينما يلتقي معه في المجموعة الثانية؛ فيما يحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر، متذيل الترتيب برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.

ومن جانبه، يعمل منتخب الجزائر على حسم التأهل للبطولة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه منتخب توغو في المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضاً لقاء يجمع بين منتخب غامبيا وضيفه منتخب بنين؛ فيما يتشبث منتخب ليبيا بآماله الضعيفة في الصعود للبطولة، حينما يحل ضيفاً على منتخب سيشيل في المجموعة 6، التي تشهد مواجهة ساخنة بين منتخب جنوب أفريقيا وضيفه المنتخب النيجيري.

ويلتقي المنتخب المصري مع ضيفه التونسي لتحديد الفريق صاحب صدارة المجموعة، بعدما ضمنا تأهلهما للنهائيات؛ كما يخوض منتخب السودان مباراة ” تحصيل حاصل ” مع مضيفه منتخب مدغشقر في المجموعة الأولى، التي تشهد لقاء يجمع بين منتخب السنغال ومضيفه منتخب غينيا الإستوائية.