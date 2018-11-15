عوائد تسمية محطات ” مترو الرياض ” تتخطى المليار ريال.. تعرف على الفائزين

عادل الحربي (صدى):

قفزت إيرادات عوائد تخصيص حقوق تسمية 8 محطات لمشروع قطار الرياض إلى 1045 مليون ريال تشمل عقود لـ 5 شركات و 3 بنوك، بعقود لمدة عشر سنوات .

وأعلن المشروع عن فوز شركة الإتصالات السعودية بحقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع طريق الملك عبدالله .

كما فازت ” سابك ” حقوق تسمية المحطة الواقعة بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حي الفلاح وفاز ” بنك البلاد ” بحقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وجاءت مزايدة البنك السعودي البريطاني ” ساب ” في تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا بطريق الملك أما بنك الإنماء ففازبمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع موسى بن نصير.

بالإضافة إلى فوز ثلاث شركات أخري بتسمية باقي المحطات وهي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ومؤسسة مركز غرناطة الاستثماري ، وشركة ماجد الفطيم .