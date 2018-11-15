” بيتوركا ” يقترب من العودة لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يبدأ الروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، يبدأ الدخول في مفاوضات لقيادة أحد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة رومانية، أن ” بيتوركا ” الآن بلا عمل لكن يقضي وقته في الغالب في التسوق وشراء أفضل الملابس، حيث تم رصده في أحد المتاجر هناك مدة ساعتين لشراء أفخم الملابس.

كما أشارت إلى أن الأموال لا تمثل أي عائق للمدرب الكبير؛ كونه تلقى مؤخرًا نحو مليوني يورو؛ وذلك جراء تعاقده السابق مع الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن ” بيتوركا ” سبق له قيادة الاتحاد عامي ” 2015 و2016 ” ؛ لكنه فشل في تحقيق طموحات الاتحاديين قبل أن تتم إقالته ويتعاقد الفريق مع التشيلي سيييرا.