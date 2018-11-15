” التدريب التقني ” يعلن مواعيد القبول بالكليات والمعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثاني

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439 / 1440 هـ .

وحدّدت المؤسسة تاريخ القبول في المدة 03 – 14 / 03 / 1440 هـ في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمناطق المملكة كافة، فيما سيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 26 / 2 – 7 / 3 / 1440هـ .

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات القبول للمرشحين لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون بتاريخ 13 – 21 / 03 / 1440 هـ ، فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي لمرحلة البكالوريوس من تاريخ 26 / 03 – 06 / 04 / 1440 هـ ولمرحلة الدبلوم من تاريخ 20 / 03 – 06 / 04 / 1440هـ.

وبيّنت المؤسسة أن القبول ، عبر بوابة القبول الموحدهنا ، مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة، وفقاً للتخصّصات المتوافرة في الكليات التقنية، البالغ عددها 44 كلية للبنين و23 كلية للبنات، و 48 فرعاً للكليات، إضافةً إلى 62 معهداً صناعياً، و34 معهداً في السجون.